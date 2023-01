Secretária do Tesouro dos EUA alerta para 'desastre' para economia norte-americana

Os EUA vão enfrentar uma terrível recessão se o Congresso não aumentar o teto da dívida pública, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen edit

Sputnik - De acordo com secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, a inadimplência no pagamento pode causar "consequências psicológicas" entre os consumidores que podem "aprofundar uma recessão".

Os EUA vão enfrentar uma terrível recessão se o Congresso não aumentar o teto da dívida pública, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, em entrevista ao Axios no sábado (28).

"É claro que isso me deixa nervosa", disse Yellen. "Seria devastador. É um desastre", acrescentou.

Se Washington declarar o calote de sua dívida, vai haver uma crise financeira e uma recessão nos EUA, afirmou a secretária. Caso este cenário ocorra, o medo vai se espalhar entre os consumidores fazendo-os gastar menos, o que Yellen descreveu como "consequências psicológicas" que podem "aprofundar uma recessão".

Além disso, ela afirmou que a eventual suspensão de pagamentos por parte dos Estados Unidos pode ter um impacto global, em particular, uma subida das taxas de juros nos países mais pobres do mundo.

"Os norte-americanos enfrentariam custos de empréstimos mais altos, e isso também causaria grande parte da turbulência global", explicou a secretária.

Segundo Yellen, para evitar tal cenário, o presidente dos Estados Unidos e o Congresso devem encontrar uma forma de elevar o teto da dívida pública.

