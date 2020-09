Secretário do Tesouro, Bruno Funchal, diz que reação negativa do mercado financeiro ao Renda Cidadã é um “alerta”

O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, disse nesta terça-feira, 29, que as reações negativas do mercado financeiro à proposta de usar precatórios para financiar o Renda Cidadã é um “alerta” que deve ser considerado na discussão da medida edit

247 - O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, disse nesta terça-feira, 29, que as reações negativas do mercado financeiro à proposta de usar precatórios para financiar o Renda Cidadã é um “alerta” que deve ser considerado na discussão da medida, segundo o jornal O Globo.

“O mercado já deu um alerta. Agentes econômicos em geral. Tanto a proposta quanto os sinais emitidos pelo mercado têm que ser levados em consideração no debate daqui em diante. Essa foi uma solução política apresentada. Agora, cabe a nós mostrar o que significa isso, qual é a repercussão que tem”, disse o secretário em entrevista coletiva.

“Ontem mesmo a curva de juros subiu, porque esse aumento de despesa por conta de um programa de transferência de renda não está sendo feito via redução de outra despesa, mas sim uma postergação de pagamento. Isso traz uma percepção de risco”, acrescentou Funchal.

Ele não emitiu um posicionamento formal sobre a medida e disse que ainda não viu o texto da proposta.