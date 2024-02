Secretário do Tesouro diz que governo pode manter déficit zero com arrecadação surpreendente com super-ricos

Apoie o 247

247 – A arrecadação surpreendente proveniente dos super-ricos está gerando otimismo no governo, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Ele revelou, em entrevista à Folha de S. Paulo, que, caso a tendência de aumento nas receitas se mantenha, o bloqueio de despesas pode ser totalmente evitado na primeira avaliação do Orçamento de 2024. A entrada significativa de recursos, especialmente a tributação sobre ativos mantidos em paraísos fiscais e fundos de investimento exclusivos, superou as expectativas iniciais, sinalizando um início positivo para as contas públicas.

Esses resultados animadores diminuem a pressão por mudanças na meta fiscal, apontou Ceron. A possibilidade de alcançar o déficit zero neste ano ganha força com o desempenho atual da arrecadação, alinhado com as projeções orçamentárias. Embora ainda não haja revisões nas estimativas de arrecadação, a Receita Federal está reavaliando cada medida, mantendo o governo atento a possíveis ajustes ao longo do ano.

Apesar do otimismo, o secretário ressaltou a importância de permanecer vigilante diante das incertezas e dos desafios fiscais. A busca por equilíbrio nas despesas e a necessidade de medidas cautelosas são destacadas como fundamentais para assegurar a estabilidade financeira do país.

