Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida pede demissão

Segundo a CNN Brasil, Mansueto Almeida avisou ao ministro Paulo Guedes que deverá seguir para a iniciativa privada, em uma nova baixa no governo de Jair Bolsonaro

247 - O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, pediu demissão do cargo ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma nova baixa do governo de Jair Bolsonaro.

Segundo a CNN Brasil, o pedido foi feito há cerca de três semanas e Mansueto avisou ao ministro da Economia que deverá seguir para a iniciativa privada.

"Guedes deve assinar a exoneração de Mansueto nos próximos dias. O chefe da equipe econômica já estaria, inclusive, examinando nomes dos possíveis substitutos", diz a CNN Brasil.

