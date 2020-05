Segunda parcela do auxílio emergencial começa nesta segunda

Pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 dos cadastrados no programa de ajuda do governo federal devido a pandemia será iniciado nesta segunda-feira (18). Cronograma da terceira parcela não foi divulgado edit

247 - O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 dos cadastrados no programa de ajuda do governo federal devido a pandemia será iniciado nesta segunda-feira (18). O auxílio é direcionado a microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e trabalhadores informais e os inscritos no Bolsa Família receberão primeiro. Não há previsão de data para a terceira parcela,

Segundo reportagem do jornal O Globo, o depósito de quem possui conta poupança digital na Caixa será realizado na quarta-feira (20), mas o saque só poderá ser efetuado a partir do dia 30. Os trabalhadores informais que têm direito ao benefício também só poderão efetuar saques, nas agências da Caixa, casas lotéricas ou em correspondentes do Caixa Aqui, a partir do dia 30.

Confira o calendário do auxílio emergencial.

Cadastrados no Bolsa Família

· NIS de final 1: 18 de maio

· NIS de final 2: 19 de maio

· NIS de final 3: 20 de maio

· NIS de final 4: 21 de maio

· NIS de final 5: 22 de maio

· NIS de final 6: 25 de maio

· NIS de final 7: 26 de maio

· NIS de final 8: 27 de maio

· NIS de final 9: 28 de maio

· NIS de final 0: 29 de maio

Depósito em conta

· nascidos em janeiro e fevereiro: 20 de maio

· nascidos em março e abril: 21 de maio

· nascidos em maio e junho: 22 demaio

· nascidos em julho e agosto: 23 demaio

· nascidos em setembro e outubro: 25 de maio

· nascidos em novembro e dezembro: 26 de maio

Saque

· nascidos em janeiro: 30 de maio

· nascidos em fevereiro: 1 de junho

· nascidos em março: 2 de junho

· nascidos em abril: 3 de junho

· nascidos em maio: 4 de junho

· nascidos em junho: 5 de junho

· nascidos em julho: 6 de junho

· nascidos em agosto: 8 de junho

· nascidos em setembro: 9 de junho

· nascidos em outubro: 10 de junho

· nascidos em novembro: 12 de junho

· nascidos em dezembro: 13 de junho

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.