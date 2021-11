Sem citar nomes, Bolsonaro diz que Luiza Trajano perdeu R$ 30 bi após apoiar Lula

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (22) que uma “empresária socialista” havia perdido R$ 30 bilhões após declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Embora não tenha citado nenhum nome, a declaração faz referência à Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. “Você não vê empresário socialista. Tem uma mulher aí que é socialista, não fala o nome, não. Essa mulher é socialista e perdeu R$ 30 bilhões agora, quando anunciou amor pelo nove dedos”, disse ele durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

De acordo com o Metrópoles, o Magazine Luiza perdeu cerca de metade de seu valor de mercado entre 2020 e novembro de 2021, com as ações passando de R$ 26 para R$ 11,15. Segundo a consultoria Economatica, o valor de mercado da companhia em outubro do ano passado foi da ordem de R$ 159.681.253, ante R$ 71.376.727 no mesmo período de 2021. A queda de R$ 88 bilhões corresponde a uma retração de 55,3%.

