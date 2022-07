Sem gerar energia, usinas emergenciais somam mais de R$ 400 milhões em multas

Apoie o 247

247 - As usinas de energia contratadas pelo governo federal de forma emergencial em 2021 acumula R$ 413 milhões em multas por não cumprir contratos e atrasar a entrega da energia prevista. Após o leilão no fim do ano passado, quando 17 usinas venceram, as empresas tinham de iniciar a entrega de energia em 1.º de maio, mas 98% da carga adquirida não foi acionada.

Apenas uma dessas usinas está em operação atualmente, de acordo com matéria publicada neste sábado (9) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

As multas aplicadas em junho se referem apenas ao descumprimento do prazo confirmado no mês anterior. O valor das punições aumentará por conta dos atrasos que prosseguem.

