"Sem redução da taxa de juros, ninguém vai investir na economia real no Brasil", diz Eduardo Moreira

247 – O economista Eduardo Moreira afirmou, em entrevista ao jornalista Mario Vitor Santos, diretor institucional do Brasil 247 e da TV 247, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem razão ao comprar uma briga com o Banco Central, em torno da taxa de juros. "Se eu pegar meu dinheirinho, aplicar em renda fixa e decidir assistir Netflix, eu dobro meu capital em cinco anos, com essa taxa de 13,75% ao ano", disse ele à TV 247. "Se ela for mantida, ninguém vai correr risco e investir na economia real", aponta.

Moreira, que será conselheiro da Petrobrás, foi o entrevistado do programa Forças do Brasil, que vai ao ar todos os sábados. Na entrevista, ele afirmou que os bilionários têm uma situação paradisíaca no Brasil. "Quem paga essa taxa de juros são os impostos. E aí você pergunta: quem paga os impostos no Brasil? Não são os mais ricos", aponta. "O Brasil é um paraíso fiscal para os ricos", diz ele.

