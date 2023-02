Semana de quatro dias veio para ficar, dizem empresas do Reino Unido no maior teste do mundo

Apoie o 247

ICL

Reuters - As empresas britânicas que estão testando uma semana de trabalho de quatro dias decidiram mantê-la após um piloto de seis meses no que os ativistas por um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional consideram um avanço.

Funcionários de 61 empresas em toda a Grã-Bretanha trabalharam em média 34 horas em quatro dias entre junho e dezembro de 2022, enquanto recebiam o salário atual.

Dessas, 56 empresas, ou 92%, optaram por continuar assim, 18 delas de forma permanente.

O estudo é o maior do mundo até o momento , de acordo com a Autonomy, uma organização de pesquisa com sede na Grã-Bretanha que publicou o relatório ao lado de um grupo de acadêmicos e com o apoio do grupo 4 Day Week Global da Nova Zelândia.

A maioria das empresas envolvidas, em diferentes setores e tamanhos, com 2.900 funcionários no total, disse que a produtividade foi mantida.

Os funcionários disseram que seu bem-estar e equilíbrio entre vida profissional e pessoal melhoraram, enquanto os dados mostraram que os funcionários tinham muito menos probabilidade de deixar seus empregos como resultado da política de quatro dias semanais.

“Este é um grande avanço para o movimento em direção a uma semana de trabalho de quatro dias”, disse Joe Ryle, diretor da 4 Day Week Campaign, em um comunicado na terça-feira.

"Esses resultados incríveis mostram que a semana de quatro dias sem perda de salário realmente funciona."

'Mais ocupado, menos estresse'

O fundador de uma cervejaria artesanal envolvida no teste disse que o teste incentivou uma maior produtividade em menos tempo. "Queremos estar mais ocupados, menos estressados", disse o fundador, segundo o relatório.

Para alguns funcionários entrevistados, o dia extra de folga era mais importante do que qualquer aumento de salário: 15% disseram que nenhuma quantia em dinheiro os induziria a voltar a uma semana de cinco dias.

As empresas dos setores de marketing e publicidade, serviços profissionais e caridade foram as mais representadas no julgamento. Cerca de 66% dos participantes tinham 25 ou menos funcionários, enquanto 22% tinham 50 ou mais funcionários.

Os quatro dias em que os funcionários trabalharam variaram. Alguns funcionários tinham folga nas quartas-feiras, enquanto outros tinham uma política de fim de semana de três dias.

A evidência do julgamento de que uma semana de quatro dias ajuda a reter funcionários pode ser poderosa na Grã-Bretanha, onde há escassez de mão de obra desde a saída da União Europeia e a pandemia de COVID.

"Isso deve nos dar uma vantagem competitiva", disse um gerente sênior de uma seguradora no julgamento sobre as semanas de quatro dias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.