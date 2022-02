Senado adia votação de projetos para combater alta dos combustíveis para próxima semana

A decisão foi tomada após reunião entre o relator e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira edit

BRASÍLIA (Reuters) - A apresentação dos pareceres e consequente votação no Senado de dois projetos que visam combater a alta nos preços dos combustíveis foi adiada para a próxima semana, anunciou nesta quarta-feira o relator das propostas, o líder da Minoria na Casa Jean Paul Prates (PT-RN).

A decisão de deixar para a próxima semana a apresentação em plenário e votação dos projetos, anteriormente previstas para esta quarta-feira, foi tomada após reunião entre o relator e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), informou nota divulgada pelo gabinete de Prates.

"Decidimos adiar para a próxima semana a apresentação ao Plenário do PL 1472/2021 e do PLP 11/2020, ambos projetos pensados como resposta à alta dos custos dos combustíveis", disse o relator, na nota.

"O processo legislativo demanda cautela e diálogo, e estamos avançando em busca de um entendimento que permita tramitação veloz na Câmara dos Deputados do texto que for aprovado no Senado. Ao mesmo tempo, vamos ouvir mais pessoas, buscando a solução que priorize os mais pobres."

