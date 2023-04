Senado aprova empréstimo de até US$ 1 bilhão para programa de acesso a crédito

Apoie o 247

ICL

247 - O Senado aprovou nesta terça-feira (25) a contratação de crédito externo no valor de até US$ 1 bilhão para financiamento parcial do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, executado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O dinheiro virá do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco de fomento do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Também foi aprovado o texto que pedia a garantia da União à operação de crédito externo no valor de US$ 750 milhões, a ser contratada pelo BNDES junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comemorou a decisão. "Esta conquista já é fruto da liderança do presidente @LulaOficial no cenário internacional e da boa parceria com a nova presidente do banco, @dilmabr. Nosso governo está ao lado dos empreendedores brasileiros!", escreveu.

Esta conquista já é fruto da liderança do presidente @LulaOficial no cenário internacional e da boa parceria com a nova presidente do banco, @dilmabr. Nosso governo está ao lado dos empreendedores brasileiros! April 26, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.