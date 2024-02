'Setor público precisa perder o medo de investir em inovação', diz Cappelli ao tomar posse na ABDI

Apoie o 247

247 - Ao tomar posse como novo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli defendeu os investimentos planejados pelo governo Lula na área da reindustrialização, como parte da iniciativa Nova Indústria Brasil, de R$ 300 bilhões.

Segundo relatos do Correio Braziliense, o auditório do Ministério do Planejamento e Orçamento, local da cerimônia, atingiu sua capacidade máxima, fazendo com que alguns convidados acompanhassem o evento por meio de telões em um espaço alternativo.

"Precisamos fazer com que o setor público perca o medo de investir em inovação", afirmou Cappelli em seu discurso de posse, nesta quinta-feira (22), conforme citado pela agência Estadão Conteúdo. "O argumento de que vai causar desequilíbrio macroeconômico tem fundo ideológico", acrescentou Cappelli ao apontar para indicadores positivos como a queda na taxa básica de juros.

Além de prefeitos, a cerimônia teve a presença de 11 membros do primeiro escalão do governo federal. A ABDI, uma agência autônoma, desempenha a função de promover e elaborar políticas destinadas ao desenvolvimento do setor produtivo nacional.

