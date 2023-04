Shein vai nacionalizar 85% de suas vendas em 4 anos com produção no Brasil, diz Haddad

"É uma coisa para nós muito importante também que eles vejam o Brasil não só apenas com uma mercado consumidor, mas como uma economia de produção", disse o ministro da Fazenda edit

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que a empresa de comércio eletrônico chinesa Shein vai nacionalizar 85% de suas vendas no país em quatro anos, com sua produção sendo feita no Brasil.

"É uma coisa para nós muito importante também que eles vejam o Brasil não só apenas com uma mercado consumidor, mas como uma economia de produção", disse Haddad a jornalistas em São Paulo.

Ele afirmou, ainda, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou que gostaria de um entendimento negociado com empresas de comércio eletrônico e que o governo federal almeja um ambiente de negócios igualitário.

