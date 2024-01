Silveira endossa qualificação de Mantega para Vale

Apoie o 247

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou nesta quinta-feira (18), em Davos, na Suíça, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer emplacar seu ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na mineradora Vale.

"Mantega é o ministro mais longevo no cargo de ministro da Fazenda da história da República. É alguém extremamente preparado, professor universitário, que reúne todas as condições", afirmou Silveira, que participou do Fórum Econômico Mundial.

De acordo com o titular da pasta, não se está fazendo uma "imposição" à empresa e que não há decisão tomada, mas ressaltou o direito do governo de discutir o assunto e defendeu as qualificações de Mantega.

"Não é possível ninguém fazer imposição à Vale. Agora, é um direito do governo sentar como acionista, mesmo minoritário, para discutir qual a melhor estratégia convergente entre o interesse do acionista e do país", acrescentou.

Um dos principais formuladores econômicos do PT, Mantega foi o ministro da Fazenda mais longevo do país. Ocupou o cargo entre março de 2006 e o fim de 2014 nos governos Lula e Dilma.

