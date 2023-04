Simone Tebet: desoneração da folha deve ser prorrogada até reforma do emprego

Apoie o 247

247 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu nesta quinta-feira (13) que a desoneração da folha de pagamento continue valendo no País. A medida é a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta da empresa e beneficia 17 setores da economia atualmente.

De acordo com a titular da pasta, é necessário haver uma reforma do emprego no Brasil antes de reonerar os setores beneficiados com a desoneração. "Enquanto a reforma sobre o emprego não vier, não vai haver reoneração desses 17 setores que estão desonerados em relação à folha por conta da quantidade de empregos que geram", disse Tebet durante evento promovido pela prefeitura de Araraquara (SP).

A ministra deu o posicionamento dela em um contexto de boas perspectivas do mercado sobre o governo federal. Um dos motivos foi a apresentação de novas regras fiscais anunciadas no mês passado pelo ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad.

Um dos trechos do programa fiscal do governo Lula é fazer o Estado ter mais atuação na condução da economia. O presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Venilton Tadini, afirmou que a "indução do Estado para a articulação de políticas públicas é um resgate fantástico que está sendo feito".

Pelo terceiro dia seguido, o dólar teve queda, ao fechar esta quinta-feira (13) abaixo dos R$ 5 (R$ 4,926).

