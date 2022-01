Sinalização de Lula ao centro atrai investimentos estrangeiros, diz sócio de gestora de fundos

Apoie o 247

Revista Fórum - O fato do ex-presidente Lula (PT) cogitar uma chapa com Geraldo Alckmin (sem partido) para concorrer à presidência e suas conversas com figuras do centro político brasileiro têm animado o mercado financeiro internacional. Em entrevista à Bloomberg, o sócio da gestora de fundos de investimentos Gauss Capital, Carlos Menezes, afirmou que a movimentação do petista vêm embalando a entrada de recursos estrangeiros no país.

“Lula vindo com um discurso mais centrista de certa forma reduz o risco de cauda de radicalismo caso ele vença a eleição”, disse Menezes.

Segundo o gestor, o investidor estrangeiro tem apostado na tese de um futuro governo Lula não-radical, o que tem o feito ficar mais otimista que o investidor local.

Leia a íntegra na Fórum.

