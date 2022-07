Sistema do banco Santander fica fora do ar e clientes reclamam

Apoie o 247

247 - O sistema de 'internet banking' e o aplicativo para celulares do banco Santander estão apresentando instabilidades nesta segunda-feira (25). Em contato com o portal UOL, a empresa informou que ainda investiga a causa do problema e se manifestará oportunamente.

De acordo com a plataforma DownDetector, que acompanha o status de funcionamento de serviços virtuais, a primeira notificação de instabilidade sobre o Santander ocorreu às 09h55 de hoje.

Nas redes sociais, clientes do banco dividiram as reações sobre o problema: alguns fizeram piada com a situação, enquanto outros demonstraram insatisfação com a queda do serviço da empresa, especialmente devido à necessidade de realizar pagamentos até o fim desta segunda-feira. Confira algumas publicações:

