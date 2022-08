Sob pressão, Guedes ataca França e ameaça: 'melhor nos tratarem bem ou vamos ligar o f***-se'

Apoie o 247

Sputnik - Ministro diz que França perdeu a importância que tinha nas relações comerciais com o Brasil e faz um paralelo com dados de comércio entre China e Brasil. Ao mesmo tempo, diz aos franceses para tratarem bem o governo brasileiro se não "vai ligar o f***-se".

Na terça-feira (9), Paulo Guedes concedeu uma série de declarações em relação ao intercâmbio econômico entre Brasil e outras nações durante a abertura do congresso da Abrasel, destacando que a entrada brasileira na OCDE aumentará o nível de investimento estrangeiro no país, segundo o UOL.

O ministro da Economia também comentou que a demora para a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia diminuirá a relevância econômica da Europa com os países da América Latina.

Especificamente, Guedes citou a França e contou sobre uma conversa que teve com um ministro francês, o qual teria criticado as queimadas na Amazônia.

"E vocês que não conseguem proteger um quarteirão, deixaram queimar Notre-Dame", afirmou Guedes referindo-se à histórica catedral gótica em Paris que pegou fogo em 2019.

Ao mesmo tempo, na visão da autoridade brasileira, a França é uma das nações que perderam a importância econômica com o Brasil e, por isso, deve "tratar" o Brasil muito bem.

"Nosso comércio com vocês [França] era de US$ 2 bilhões [R$ 10 bilhões] no início do século. Com a China foram US$ 2 bilhões [R$ 10 bilhões] também. Hoje nós comercializamos com vocês US$ 7 bilhões [R$ 35 bilhões]. E comercializamos com a China US$ 120 bilhões [R$ 606 bilhões]. Vocês [França] estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem porque senão vamos ligar o f***-se para vocês", disse Guedes ainda relatando a conversa entre ele e o ministro.

Também ontem (9), o chefe da Economia informou, sobre a política econômica interna, que uma proposta para a criação de uma meta de dívida pública, que substituiria o teto de gastos, está em fase final de estudos, conforme noticiado.

