'Subir taxa de juros não tem muito efeito sobre inflação', diz André Lara Resende

247 - O economista André Lara Resende, em entrevista ao Canal Livre, programa da emissora Band News, explicou o impacto da taxa de juros sobre a inflação. Ele afirmou que bancos centrais, ao elevarem o interesse, acabam gerando desemprego, mas que isto não leva mais a uma diminuição da inflação.

"O efeito da taxa de juros sobre o crescimento da economia e o emprego é inequívoco. Sobe a taxa de juros, desaquece a economia e aumenta o desemprego. Este efeito de desaquecimento da economia e aumento do desemprego sobre a inflação, que existia no passado, e era a chamada Curva de Phillips, que relacionava inversamente desemprego e inflação, desapareceu no mundo inteiro. Não há mais essa relação. A taxa de inflação está desconectada do emprego ou do desemprego", disse ele.

"Muito provavelmente porque o emprego deixou de ser formal. O emprego está mais disperso e informalizado e você reduziu muito o poder dos sindicatos. O salário deixou de ser um preço que sinaliza a questão da inflação. O salário mínimo ainda é muito relacionado com inflação, mas o salário em geral e desemprego desapareceu", explicou.

Segundo o economista, "uma subida da taxa de juros desaquece a economia e não tem muito efeito sobre inflação".

Ele aponta que o verdadeiro motivo da inflação é a perda de credibilidade do estado. Também rejeitou o argumento que diz que a impressão monetária gera inflação.

"Este é o ponto fundamental. Não tem nada a ver com moeda, com emissão de moeda, como está demonstrado", disse.

"Tentar mudar aquilo que todo mundo sabe, que inflação é porque o governo gasta muito, com fatos e lógica, é impossível. Primeiro porque as pessoas não prestam atenção e repetem sem parar isso, mas não é verdade", acrescentou.

