Subsídio aos combustíveis pagaria 13 mil obras de mobilidade urbana

247 - O subsídio de R$ 35,2 bilhões em seis meses, para zerar os tributos federais sobre etanol, GLP, gasolina e diesel daria para pagar 13.216 obras de mobilidade urbana no Brasil, de acordo com o cruzamento de dados entre os projetos em tramitação no Congresso e o chamado Plano Plurianual (PPA). A região Sudeste teria 4.679 obras, a Nordeste, 3.723, Sul, 3.227, Centro-Oeste, 1.164, e Norte, 423. A informação foi publicada nesta segunda-feira (13) pela coluna de Alvaro Gribel, no jornal O Globo.

Entre as ações de mobilidade, estão construção de vias, estradas, terminais de ônibus, ciclovias, bicicletário, passarelas, calçadas e drenagem e uma série de outras iniciativas em todo o país.

O programa de mobilidade não foi uma das prioridades do governo Jair Bolsonaro. Sob a guarda do Ministério do Desenvolvimento Regional, em 2020, foram gastos R$ 128 milhões na execução de 13.216 obras. Em 2021, nada foi gasto, de acordo com a coluna de Gribel. Em 2022, a despesa foi de R$ 25 milhões.

