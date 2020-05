Suplicy: renda básica universal é necessária para um Brasil mais solidário e fraterno

Vereador Eduardo Suplicy disse à TV 247 acreditar que as classes socioeconômicas mais altas do Brasil podem ser convencidas de concordar com uma reforma tributária para viabilizar a implementação de uma renda básica universal. Assista edit

247 - O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) disse à TV 247 que a implementação de uma renda básica universal passa pela necessidade de uma reforma do sistema tributário e, na opinião dele, as classes socioeconômicas mais altas do Brasil podem ser convencidas em concordarem com as mudanças nos impostos.

“Acho que nós estamos chegando a uma situação onde poderíamos até dizer àquelas pessoas que têm mais que, para estarem vivendo em um Brasil mais solidário, fraterno e tudo que possam aceitar uma reforma tributária. Seria importante nós termos mais tributações sobre as vendas e o patrimônio e menos sobre o consumo e a produção”, explicou Suplicy.

Ele também disse que a pandemia de Covid-19 e a distribuição de um auxílio emergencial pelo governo federal no valor de R$ 600 é “uma oportunidade de nós transmitirmos às pessoas o histórico da renda básica” e falar sobre as experiências que já foram colocadas em prática por outros países.

