Suspeita de fraude do Master em mercado de carbono é grave, aponta Fazenda

(Reuters) - A suspeita de uma fraude bilionária que ⁠teria inflado fundos ligados ao Banco Master com simulação de operações em mercado ⁠de carbono é grave e o governo trabalha em regulações para mitigar riscos de ações desse tipo, ‌disse nesta sexta-feira a secretária extraordinária do Mercado de Carbono do Ministério da Fazenda, Cristina Reis.

Segundo a secretária, o governo acompanha o tema com muita atenção e trabalha para que o episódio não gere receio em investidores ‌e não atrapalhe o desenvolvimento desse mercado, colocado como pauta prioritária no Ministério da Fazenda.

O mercado de carbono atualmente funciona no Brasil de forma voluntária entre agentes privados que trabalham com metas de sustentabilidade, sem regras específicas. O governo atua agora no desenvolvimento de um mercado regulado, com normas, metas e definições de setores feitas pelo poder público.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo apontou em janeiro que empresas ligadas ao Master alcançaram uma valorização de R$45,5 bilhões com créditos de estoques de carbono ⁠originados ‌de terras públicas da União na Amazônia que não poderiam ser usadas para operações desse tipo.

O dono do Banco Master, Daniel ⁠Vorcaro, negou ao jornal na ocasião que o banco ou seu controlador participassem da gestão ou modelagem técnica dos fundos e das companhias citadas na reportagem.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) disse em nota, também em janeiro, que vetou projeto irregular de extração de crédito de carbono envolvendo o Master no Amazonas após identificar ilegalidade nas operações.

“Há suspeitas graves no caso Master, nós vemos isso com muita atenção, não queremos que suspeitas como ​essas contaminem o mercado voluntário (de carbono), há empresas sérias atuando’, disse a secretária em entrevista a jornalistas. ‘Não queremos gerar medo nos investidores, por isso que a regulação é muito importante.”

Reis afirmou que além do uso proibido de ​terras da União para essa finalidade, as suspeitas apontam que a operação envolveu dados e metodologia irreais sobre o estoque de carbono armazenado na área para simular créditos.

“Isso não é crédito de carbono, que é feito com um programa de geração, que tem que cumprir uma série de passos, de padrões e metodologia”, afirmou. “Calcularam um valor (de estoque de carbono) e colocaram no balanço, ou seja, uma fraude financeira.”

De acordo com a secretária, o governo trabalha na implementação de regras para ‌o mercado de carbono com normas de governança, definição de metodologias, criação de ​um órgão gestor permanente, estabelecimento de critérios e sistemas de registro do crédito e formas de compensação de emissões.

Um grupo de trabalho que tratará especificamente de geração de créditos de carbono em áreas da União também discutirá o tema das fraudes, disse Reis.

Para a secretária, as operações suspeitas ⁠de fundos ligados ao Master no mercado de ​carbono poderiam ter sido evitadas se ​já existissem soluções coordenadas de enfrentamento, além de posições claras da União sobre propriedade da terra e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre regulamentação de ⁠ativos ambientais.

‘Estamos demonstrando que estamos preocupados e estamos montando o grupo ​de trabalho para pensar não nesse caso do Master, mas nessas situações”, disse.

Segundo ela, a disseminação de informações e a criação de regras claras para esse mercado também deve fazer com que os próprios agentes privados identifiquem e coíbam fraudes.

O governo definiu nesta semana participantes ​do Comitê Técnico Consultivo Permanente do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que debaterá a implementação do mercado regulado de carbono no país.

Entre os participantes, estão o Instituto Brasileiro ​de Petróleo e Gás (IBP), a Confederação ⁠Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica).

Estimativas do governo em parceria com o Banco Mundial ⁠apontam que a implementação das regras para o mercado de carbono no Brasil pode gerar crescimento adicional de 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2040 e uma redução adicional de emissões de 20% nos setores regulados, segundo ela.

O Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro por ‘graves violações’ às normas que regem o Sistema Financeiro Nacional e problemas de liquidez.

Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira por decisão do Supremo Tribunal Federal em uma operação que o apontou como líder de uma organização criminosa.