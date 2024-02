Tabela de isenção do Imposto de Renda ficou congelada nos governos Temer e Bolsonaro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo Lula (PT) anunciou nesta terça-feira (6) o aumento na faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para dois salários mínimos. É o segundo aumento na isenção desde o início deste governo. O teto de isenção subiu em maio de 2023 para R$ 2.640,00 e agora vai para R$ 2.824,00.

A última atualização na tabela havia sido feita ainda no governo Dilma Rousseff (PT). Após o golpe contra a então presidente e a tomada do poder pelo usurpador Michel Temer (MDB), a tabela foi congelada, o que ocorreu também no governo Jair Bolsonaro (PL). Em dois anos, esta é a segunda vez que a administração Lula revisa para cima o teto de isenção.

continua após o anúncio

“A falta de atualização da tabela, ao longo de tantos anos, fez com que os brasileiros pagassem cada vez mais Imposto de Renda, retirando dinheiro das famílias”, diz o Ministério da Fazenda.

🚨 URGENTE: governo Lula acaba de editar MP isentando de Imposto de Renda quem recebe até R$ 2.824,00!



📈 ISENÇÃO DO IR



- 2024: R$ 2.824,00 (+7%)

- 2023: R$ 2.640,00 (+39%)

- 2022: R$ 1.903,98 (+0%)

- 2021: R$ 1.903,98 (+0%)

- 2020: R$ 1.903,98 (+0%)

- 2019: R$ 1.903,98 (+0%)

-… continua após o anúncio February 7, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: