Tabela do Imposto de Renda acumula defasagem de 31,3% no governo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Com a disparada da inflação, a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) chegou a 31,3% só no governo de Jair Bolsonaro, de acordo com cálculos realizados pelo Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), informa o G1.

A última correção da tabela foi realizada em 2015 e o incremento da defasagem tem aumentado a tributação dos mais pobres e faz com que a cada ano um número maior de brasileiros tenha de pagar imposto de renda.

O levantamento da Unafisco mostra também que, de 1996 a junho de 2022, a defasagem acumulada da tabela do IR das pessoas físicas é de 147,4%. No começo do ano, estava em 134,5%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atualização da tabela foi uma promessa da campanha de 2018 de Bolsonaro, mas não foi cumprida. O então candidato defendeu também isenção para quem ganha até 5 salários mínimos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Corrigindo a tabela apenas pela defasagem acumulada desde 2019, a faixa de isenção passaria dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.500,44. Se houvesse correção de toda a defasagem acumulada, a isenção seria aplicada a quem ganha até R$ 4.710,49 mensais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério da Economia informou que não vai se manifestar sobre a defasagem e atualização da tabela do Imposto de Renda.

A não correção da tabela representa um aumento da carga tributária para a população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.