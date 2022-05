TCU aprova fiscalização na Eletrobrás, o que deve atrasar privatização

Apoie o 247

247 - O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o pedido do ministro Vital do Rêgo de uma nova auditoria na Eletrobrás, o que deve atrasar o julgamento do processo de privatização.

Segundo interlocutores do ministro, há um entendimento de que em uma semana não será possível concluir a investigação, informa O Globo. No entanto, ele prometeu apresentar o voto na próxima quarta-feira.

O entrave identificado por Vital do Rêgo é a elevada provisão para contingências, o que reduz o valor da empresa. O TCU alerta que esses provisionamentos reduziram, contabilmente, o lucro e, consequentemente, os dividendos a serem recebidos pela União.

O governo planeja realizar a operação entre julho e agosto, e corre contra o tempo em razão da alta dos juros nos Estados Unidos e dos temores de investidores estrangeiros.

