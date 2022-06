TCU autoriza concessão do aeroporto de Congonhas e outros 14 terminais

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval nesta quarta-feira (1) à concessão do aeroporto de Congonhas (SP) e de outros 14 terminais. O governo federal pretende fazer o leilão desses terminais neste ano.

Dos 15 terminais a serem leiloados, dois ficam no estado de São Paulo (Congonha e Campo de Marte), três no Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã), cinco no Pará (Altamira, Belém, Marabá, Santarém e Parauapebas), um no Rio de Janeiro (Jacarepaguá), três em Minas Gerais (Montes Claros, Uberlândia e Uberaba) e Amapá (Macapá).

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou o sétimo lote de concessões aeroportuárias em dezembro de 2021.

