TCU pode aprovar privatização da Eletrobrás e Bolsonaro quer entregar a empresa no dia 9 de junho

247 – O Tribunal de Contas da União pode aprovar hoje a venda da Eletrobrás, maior empresa de geração de energia do Brasil. Com isso, Jair Bolsonaro pretende acelerar a entrega da empresa ao setor privado – ponto que fazia parte da "ponte para o futuro", a agenda econômica do golpe de estado de 2016.

"Ontem, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, se reuniu com alguns ministros no TCU. Sachsida deu uma espécie de agenda do encaminhamento do processo a partir da decisão de hoje do TCU. Já decidiu que no dia 25 será protocolado na CVM e na SEC (a CVM dos EUA) o pedido de registro da oferta pública global das ações ordinárias e das ADRs. O passo seguinte será, finalmente, a capitalização da Eletrobras, marcada para o dia 9 de junho. Se tudo ocorrer como o previsto, a União passará a deter 45% do capital (hoje, possui 72%), deixando de ser a controladora da empresa", informa o jornalista Lauro Jardim, no Globo.

