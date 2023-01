Tebet indica Gustavo Guimarães como número 2 do Planejamento

Apoie o 247

ICL

Reuters - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou nesta quarta-feira o nome do economista Gustavo Guimarães, que foi secretário do ex-ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, para ser o número 2 da pasta, no cargo de secretário-executivo.

Servidor do Senado, Guimarães é especialista em estatística e doutor em Economia. No Ministério da Economia, durante a gestão de Guedes, foi secretário especial adjunto da Fazenda e secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria. Ele havia deixado a pasta em janeiro do ano passado.Tebet ainda indicou Paulo Bijos para comandar a Secretaria de Orçamento Federal, órgão responsável por elaborar as peças orçamentárias do governo. Ele é consultor de Orçamento da Câmara e já trabalhou como analista da secretária que agora comandará. É doutorando em ciência política pela Universidade de Brasília

“É a pasta dos ‘nãos’, tem que sempre estar dizendo ‘isso não pode, isso não dá, isso viola a Lei de Responsabilidade Fiscal’”, disse a ministra.

A Secretaria de Planejamento será comandada por Leany Lemos, também servidora do Senado. Ela é doutora em ciência política pelas universidades de Oxford e Princeton.

Em outro nome da equipe, a professora de comércio internacional Renata Amaral será secretária de Financiamento Externo e Integração Nacional. O economista Sérgio Firpo, professor do Insper, fará parte da equipe, mas Tebet não informou em qual área.

“Procurei trazer linhas de pensamentos econômicos diferentes, os diferentes vão fazer com que a gente possa chegar em um denominador comum e não errar”, disse a ministra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.