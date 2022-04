'Tem que ver se quer continuar', diz Bolsonaro sobre Guedes em hipotética reeleição

Jair Bolsonaro disse que se for reeleito em outubro, "a princípio" o ministro da Economia, Paulo Guedes, continuará no cargo edit

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse que, se for reeleito em outubro, "a princípio" o ministro da Economia, Paulo Guedes, continuará no cargo, mas é preciso saber se o titular da pasta quer continuar no Executivo Federal a partir de 2023.

"O Paulo Guedes foi uma pessoa que foi fantástica por ocasião da pandemia. Eu não sei como o Brasil estaria se não fosse uma pessoa da firmeza dele", disse Bolsonaro.

"Então ele (Guedes) tem muito crédito. Tem que ver se ele quer continuar também, como qualquer outro ministro. A princípio ele continua sem problema nenhum", emendou ele, em entrevista veiculada nesta segunda-feira por um podcast no Youtube.

Bolsonaro disse que não tem críticas a "nenhum ministro no momento", mas destacou que "logicamente a gente vai fazer pequenas alterações" --sem detalhar quais mudanças poderia fazer.

