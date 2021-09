Temor de calote da gigante chinesa Evergrande faz Ibovespa despencar e dólar subir

Apoie o 247

Clube de Economia

Do Metrópoles - Um possível calote da gigante chinesa Evergrande está mexendo com o mercado no mundo todo. O medo está num possível movimento de fuga de risco, que deve implicar em queda do petróleo e dispara do dólar em relação ao real. De acordo com o banco suíço Swissquote, também há chances de impacto em outras empresas do setor imobiliário, que já somam dívidas de mais de US$ 300 bilhões.

Nesta segunda-feira (20/9), as bolsas no exterior amanheceram com tendência negativa. Nos Estados Unidos, caía em torno de 1,5%. No mesmo sentimento de aversão ao risco, a bolsa chinesa derretia 8% .

O Brasil acompanha as expectativas do resto do mundo. Às 13h54, o Ibovespa estava nos 107.658,01 pontos, com queda de 3,39% em relação ao fechamento de sexta-feira, aos 111.439,37 pontos. Logo após que o mercado abriu, o índice já perdia quase 2.300 pontos.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

PUBLICIDADE