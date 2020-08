Tereza Campello: a solução é voltar a colocar os pobres no orçamento

"Eu não acho que a esquerda possa discutir ser contra melhorias nas políticas sociais, isso seria o cúmulo do absurdo. Agora, tem um caminho para fazer isso, o caminho não pode ser tirar dos pobres para dar aos mais pobres", afirmou à TV 247 a ex-ministra Tereza Campello. Assista edit

247 - Ex-ministra do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, Tereza Campello falou à TV 247 sobre a única saída que o Brasil tem para sair da crise agravada pela pandemia de coronavírus: voltar a colocar os pobres no orçamento.

Tereza afirmou que a esquerda não deve se opor às reais propostas de melhorias sociais do atual governo, mas deve sim esclarecer os aspectos negativos de cada uma delas e revelar à sociedade a real intenção dos planos da gestão Bolsnaro. "Eu não acho que a esquerda possa discutir ser contra melhorias nas políticas sociais, isso seria o cúmulo do absurdo. Agora, tem um caminho para fazer isso, o caminho não pode ser tirar dos pobres para dar aos mais pobres, o caminho não pode ser destruir políticas públicas. Não nos resta outra alternativa a não ser tentar esclarecer, voltar para as bases, passar de porta em porta".

Questionada sobre a campanha eleitoral antecipada que Jair Bolsonaro está promovendo, com inaugurações de obras e viagens, a ex-ministra disse que agora é o momento de pensar em um projeto para o País, e não na eleição. "Eu não acho que o debate deva ser 2022. Primeiro porque 2022 está longe, e aí usando o que o próprio presidente Lula em falando muito: nós temos que estar preocupados em discutir um modelo de desenvolvimento para o País, e a agenda do Bolsa Família discute exatamente isso".

