Tesla, do bilionário Elon Musk, avalia comprar mineradora brasileira Sigma Lithium

247 - A empresa Tesla, pertencente ao bilionário sulafricano Elon Musk, avalia comprar a mineradora de metais para baterias de veículos elétricos Sigma Lithium (SGML), diz a agência Bloomberg. O maior investidor da SGML é o fundo brasileiro de private equity A10.

Ainda segundo a reportagem, a Sigma “está desenvolvendo um grande depósito de rocha de lítio no Brasil conhecido como Grota do Cirilo, no Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais. A empresa disse em dezembro que está considerando quase triplicar a produção de lítio no projeto em 2024, depois que uma pesquisa revelou reservas minerais 63% maiores do que se pensava anteriormente”.

