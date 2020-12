Tesouro Nacional concede mandato para emissão de títulos em dólares no mercado global

“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo", alegou a instituição edit

247 - O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira (2) que concedeu mandato para a emissão de títulos em dólares no mercado global. Os bancos Citibank, Santander e ScotiaBank irão liderar a operação, de acordo com o Valor Econômico.

“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos”, alegou o Tesouro.

Serão abertos benchmarks de cinco anos, com vencimento em 2025, o Global 2025, de dez anos, com vencimento em 2030, o Global 2030, e de 30 anos, com vencimento em 2050, o Global 2050.

