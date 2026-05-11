Tesouro Reserva estreia com aplicação a partir de R$ 1

247 - O Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente nesta segunda-feira (11) o Tesouro Reserva, novo título do programa Tesouro Direto voltado à formação de reserva de emergência. Segundo informações divulgadas pela Agência Gov, o produto terá rendimento atrelado à taxa Selic e poderá ser negociado a qualquer hora do dia, todos os dias da semana, em operação contínua 24x7.

A nova modalidade chega ao mercado com a proposta de simplificar o acesso aos investimentos e ampliar a educação financeira no País. Diferentemente do Tesouro Selic, o Tesouro Reserva não contará com marcação a mercado, mecanismo que provoca oscilações no valor dos títulos em períodos de maior volatilidade financeira. Com isso, o investidor terá mais previsibilidade sobre o valor aplicado.

Inicialmente, o título estará disponível para os cerca de 80 milhões de correntistas do Banco do Brasil, parceiro do projeto. Outras instituições financeiras já realizam testes para também ofertar o produto em breve.

Produto mira reserva de emergência

O Tesouro Reserva foi desenvolvido especialmente para investidores que desejam construir uma reserva financeira de forma prática e segura. A iniciativa faz parte da estratégia do Tesouro Direto de atrair novos investidores e estimular a educação financeira entre os brasileiros.

Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, o produto foi criado para atender uma necessidade concreta da população. “O Tesouro Reserva nasce para atender uma demanda concreta da população: a necessidade de guardar dinheiro com segurança, simplicidade e acesso imediato. Com a operação 24 horas por dia, sete dias por semana, eliminamos barreiras de horário e aproximamos o investimento público da rotina das pessoas”, afirmou.

Leal também destacou o perfil do novo título voltado para iniciantes. “É um título pensado para quem quer começar a investir, formar uma reserva de emergência e ter previsibilidade, sem sustos no momento do resgate”, acrescentou.

Aplicação mínima é de R$ 1

O Tesouro Reserva permitirá aplicações a partir de R$ 1, com limite de até R$ 500 mil por investidor a cada mês. Os rendimentos começam a contar já no primeiro dia útil após a aplicação, sem restrições para resgates.

Para o diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3, Felipe Paiva, o novo título pode ampliar significativamente o acesso da população ao mercado financeiro. “Temos estudado formatos distintos para promover em escala a atração e formação de novos investidores digitais no Brasil. Com o Tesouro Reserva, a pessoa pode aplicar valores a partir de R$ 1, acompanhar o rendimento e resgatar quando quiser, 24x7. Tudo feito de forma simples”, declarou.

O executivo também ressaltou o impacto da iniciativa sobre a educação financeira dos investidores. “Isso reforça uma questão importante de finanças comportamentais: quando a pessoa detém um investimento, aumenta seu interesse na jornada de educação financeira”, disse.

Banco do Brasil será o primeiro distribuidor

O Banco do Brasil será a primeira instituição financeira a disponibilizar o Tesouro Reserva aos clientes. As operações de aplicação e resgate serão feitas diretamente pelo aplicativo Investimentos BB, utilizando transações via Pix para simplificar o processo.

O vice-presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil, Francisco Lassalvia, afirmou que a novidade reforça o posicionamento da instituição no mercado financeiro. “Ser a primeira instituição a distribuir o novo título reforça nossa expertise e vanguarda, tanto em tecnologia quanto em investimentos”, destacou.

Lassalvia também enfatizou o impacto econômico e social da medida. “Fomentar a cultura de investimentos e a educação financeira é uma forma poderosa de apoiar o desenvolvimento da economia do nosso país e promover a autonomia dos cidadãos”, afirmou.

Tributação segue regras do Tesouro Direto

A tributação do Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras aplicadas aos demais títulos do Tesouro Direto. O Imposto de Renda incidirá apenas sobre os rendimentos no momento do resgate ou do vencimento da aplicação.

As alíquotas do IR serão regressivas, diminuindo conforme o prazo de permanência do investimento. Aplicações resgatadas em até 30 dias também poderão ter cobrança de IOF, que é zerada após esse período.

Segundo o Tesouro Nacional, a cobrança dos tributos será feita automaticamente pela instituição financeira responsável pela operação, sem necessidade de qualquer procedimento adicional por parte do investidor.