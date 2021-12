"Todo muito conhece o Lula e cobrar uma nova carta ao povo brasileiro é desnecessária", diz Nelson Barbosa

Apoie o 247

247 - Ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, em entrevista à TV 247, negou a tese de que a volta do ex-presidente Lula (PT) ao poder represente um risco para a economia brasileira.

Barbosa também afirmou que tal discussão, neste momento, não tem sentido, visto que o petista já governou o país por oito anos, período em que, segundo ele, a economia se manteve com crescimento.

“Todo mundo conhece o Lula. Cobrar que ele faça uma outra Carta ao Povo Brasileiro é desnecessário. Naquele momento [2002] o PT nunca tinha sido governo. [Agora] o PT já foi governo, é governo em vários estados. Então, mais do que qualquer discurso, a própria ação mostra isso. Torço, apoio, voto no presidente Lula e acho que com a eventual eleição do presidente Lula, a incerteza já começa a cair a partir de novembro. A eleição é em outubro, e acho que a partir de novembro o Lula já começa a anunciar algumas medidas, alguns acordos políticos para estabilizar a situação e a incerteza começa a se dissipar. Acho que aí a gente pode ter um 2023 com queda da inflação, com juros mais baixos e a economia acelerando”, declarou.

