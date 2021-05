'Todo mundo se lembra de Lula como uma época boa', diz o investidor Luis Stuhlberger

Durante evento nesta segunda-feira (24), Luis Stuhlberger, um dos maiores gestores de fundos do país, disse acreditar que Lula fará um governo comprometido com a responsabilidade fiscal. "Todo mundo se lembra do Lula como uma época boa, o lado dele genial", afirmou edit

247 - O mercado financeiro brasileiro, representado na avenida Faria Lima, em São Paulo, começa a dar demonstrações de aceitação a um eventual terceiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um indício foi dado nesta segunda-feira (24) pelo investidor Luis Stuhlberger, CEO da Verde Asset e gestor do Fundo Verde. Durante participação na Money Week, evento organizado pela EQI Investimentos, Stuhlberger afirmou que não se assusta com eventual governo de Lula em 2022.

"Lula vai acabar arrumando um vice bom e Bolsonaro vai ser mais do mesmo", disse Stuhlberger, que é um dos maiores gestores de fundos do Brasil. "Todo mundo se lembra do Lula como uma época boa, o lado dele genial", acrescentou o investidor em declaração publicada pelo site Bom Dia Mercado, editado pela jornalista Rosa Riscala.

Também participou do evento o investidor Rogério Xavier, sócio da SPX Capital. Segundo a jornalista Rosa Riscala, os dois representantes do mercado financeiro disseram acreditar que Lula de 2022 será o mesmo Lula de 2002, com um governo próspero na economia e amigável para o mercado.

