Toyota fecha fábrica que é a mais antiga da companhia no Brasil

247 - No ano em que completa 60 anos de funcionamento no Brasil, a Toyota anuncia que vai encerrar sua operação na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista., a primeir aunidade da empresa fora do Japão.

De acordo com o comunicado da empresa, a mudança será feita de forma gradual a partir de dezembro de 2022 com conclusão prevista para novembro de 2023.

A unidade tem cerca de 550 funcionários e, segundo a Toyota, "o movimento prevê manutenção de emprego, ou seja, será oferecida oportunidade aos colaboradores que hoje trabalham na operação do ABC paulista".

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC disse ter recebido com surpresa a notícia do fechamento e considerou a decisão irresponsável com "a falsa justificativa de otimização de custos".

"Nos últimos anos, em toda as negociações com o Sindicato, a Toyota vinha insistindo que a planta não fecharia e que havia planos para a unidade e seus trabalhadores. A empresa chegou a comunicar o Ssndicato que os produtos atuais garantiriam a permanência da fábrica pelos próximos três anos e afirmava que a unidade era produtiva, competitiva e lucrativa. Em todas as conversas com a montadora, pautamos questões relacionadas a investimento na planta", destaca a nota do sindicato.

