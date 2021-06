Trabalho infantil aumenta em 2020; em São Paulo, salto é de 26%, segundo Unicef

Informe publicado pela Unicef e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) revelou aumento do trabalho infantil, atingindo 160 milhões de crianças no mundo edit

247 - Informe publicado pela Unicef e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) revelou aumento do trabalho infantil, atingindo 160 milhões de crianças no mundo, segundo Jamil Chade no Uol.

Apenas em São Paulo, segundo as entidades, houve aumento de 26% no trabalho infantil nas residências assistidas pela Unicef, entre maio e julho de 2020.

O levantamento também destacou que, em 2020, no mundo houve um aumento de 8,4 milhões de crianças trabalhando.

