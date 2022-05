Rublo tem cotação mais alta diante do euro em cinco anos

Apesar das sanções impostas pela guerra na Ucrânia, a moeda russa é a que registra o melhor desempenho do mundo em 2022 edit

Reuters - O rublo russo se firmou acima de 64 por dólar nesta segunda-feira (16), saltando brevemente para 62,71 para o greenback, e subiu para sua maior alta em quase cinco anos em relação ao euro, apoiado por restrições contínuas no comércio de moedas.

O rublo é a moeda de melhor desempenho do mundo até agora neste ano, embora isso seja devido ao apoio artificial dos controles de capital que a Rússia impôs para proteger seu setor financeiro no final de fevereiro, depois de enviar dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia.

A situação no mercado doméstico de moedas tem sido a mesma há várias semanas, e o rublo continua firme à medida que a oferta em moeda estrangeira excede a demanda, disse Alexander Dzhioev, analista da Alfa Capital.

Dados do Banco Central mostraram na segunda-feira que o superávit da conta corrente da Rússia mais do que triplicou de janeiro para abril para US$ 95,8 bilhões, impulsionado por maiores receitas de importações e uma queda nas importações

"Parece que o ponto de equilíbrio não foi encontrado até agora", disse Dzhioev sobre a taxa de rublo.

Não ficou claro se a demanda do presidente Vladimir Putin por pagamentos de gás em rublos também apoiou a alta da moeda.

"As atuais medidas de controle de capital trouxeram o rublo de volta aos níveis pré-pandemias", disseram analistas da Rosbank em nota, prevendo que o rublo cairia para 90 em relação ao dólar até o final do ano.

"Em um futuro próximo, um novo comitê sobre regulação do mercado de Câmbio pode ajustar essas restrições, mas até lá, a consolidação USD/RUB pode ficar no limite inferior da faixa 63.0-70.0."

Em relação ao euro, o rublo subiu 1,6%, para 66,05 , mantendo-se perto de seu nível mais forte desde junho de 2017, de 64,9425, que tocou na Bolsa de Moscou na sexta-feira.

O impasse de Moscou com o Ocidente e os temores de um novo pacote de sanções para punir a Rússia pelo que chama de "uma operação militar especial" na Ucrânia estão em foco. Mas seu impacto é amortecido pela exigência de que as empresas focadas na exportação convertam em moeda estrangeira e outras restrições.

"A afirmação do rublo hoje pode ser moderada, mas a taxa do dólar pode gradualmente cair para 62", disseram analistas do Promsvyazbank em nota.

Os índices acionários russos subiram mais.

O índice RTS denominado em dólar subiu 3% em 1.165,7 pontos. O índice russo MOEX baseado em rublos subiu 2%, para 2.354,1 pontos.

Era possível que o índice MOEX entrasse na faixa de 2.400-2.500 esta semana, disse o Promsvyazbank.

