Uallace Moreira: aos defensores do teto de gastos, quem se beneficia com o pagamento de 700 bilhões com juros da dívida?

247 - O economista Uallace Moreira, professor da Universidade Federal da Bahia e professor visitante da Universidade Nacional de Seul, na Coréia do Sul, fez nesta sexta-feira (31) críticas a hipocrisia presente no discurso dos que propagam em defesa do teto de gastos como “ajuste fiscal”, ao mesmo tempo em que a previsão é de que serão pagos de 700 bilhões com juros da dívida pública.

Faria Lima e defensores do Teto



Pergunta para os "defensores" do ajuste fiscal o que eles acham disso:



Gastos do governo com juros da dívida pode chegar a R$ 700 bilhões em 2022.



E o Teto dos Gastos não atinge esse pagamento..



Quem se beneficia?https://t.co/O38xPcatqB — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) July 1, 2022





