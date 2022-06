Uber cria modalidade "fura-fila": pagou mais, passou na frente

Lançado em outubro do ano passado, o recurso permite que o usuário pague mais para embarcar antes. Veja quais cidades já possuem edit

Metrópoles - A Uber anunciou nesta quarta-feira (1) a expansão, para mais sete cidades, do recurso “Prioridade”, que permite o usuário a pagar mais caro para “furar a fila” e embarcar mais rápido. A empresa não informou exatamente qual a diferença de valores entre uma viagem normal, pelo “UberX”, e uma pela nova modalidade.

Por enquanto, o modo será limitado a momentos de maior demanda, e apenas para viagens com até 10 quilômetros de distância. Em outubro do ano passado, três cidades foram contempladas com o recurso: Belém (PA), Campinas (SP) e Curitiba (PR).

Agora, a Uber Prioridade será oferecido em mais sete cidades:

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Goiânia (GO)

João Pessoa (PB)

Santos (SP)

São Luís (MA)

Vitória (ES)

