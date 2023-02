Unidade da Tok & Stok enfrenta despejo após não pagar aluguel

Apoie o 247

247 - A Tok & Stok não pagou o aluguel do mês de janeiro de um galpão em Extrema, no Sul de Minas Gerais, informou o fundo imobiliário Vinci Logística, proprietário do estabelecimento.

A empresa tem dívidas estimadas na ordem dos R$ 600 milhões e começa a dar sinais de que pode seguir o mesmo caminho da Americanas.

>>> Tok & Stok contrata Alvarez & Marsal para reestruturação

"O Fundo ajuizou ação de despejo por falta de pagamento contra a Estok Comércio e Representações S.A. ('Tok&Stok'), em razão do inadimplemento no pagamento do aluguel com vencimento em fevereiro de 2023, relativo à locação do empreendimento 'Extrema Business Park I', localizado no Município de Extrema, Estado de Minas Gerais ('Imóvel')", diz o comunicado ao mercado financeiro emitido no começo da noite de quinta-feira (16).

A empresa tem 60 lojas no país, em pelo menos 15 Estados.

