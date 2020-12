Vacinar população é mais barato que prolongar auxílio do governo, diz presidente do BC

247 - O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, afirmou, nesta terça-feira (15), que vacinar a população é mais barato que prorrogar os programas emergenciais do governo de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo ele, não há espaço fiscal para prolongar os gastos públicos.

"Há um foco nas vacinas, em quem vai conseguir antes e a logística, o mercado está focado nisso também", disse em evento virtual GZero LatAm Forum 2020, promovido pela Eurasia Group e transmitido pela B3.

Apesar da expectativa de Neto em relação à campanha de imunização, o governo apresentou uma proposta fake, que não cita ao menos a data do início da vacinação em massa.

