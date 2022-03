'Vai ter problema de combustível no Brasil, não vai demorar', diz Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Reuters - Pouco antes de a Petrobrás ter anunciado um forte reajuste no preço do diesel e da gasolina, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira a apoiadores que vai ter "problema" de combustível no Brasil e admitiu que o preço do insumo poderia aumentar porque em "todo mundo aumentou", destacando que não define o valor do insumo.

>>> Petrobrás aumenta a gasolina em 18,76% e o diesel em 24,93%

"Não estou dizendo se vai ou não vai, eu acho que vai aumentar. No mundo todo aumentou. Eu não defino preço na Petrobrás, eu não defino nada lá. Só quando tem problema cai no meu colo", disse ele, em transmissão feita pelas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Agora, a tendência, é melhorar lá fora. Mas vai ter problema de combustível no Brasil, não vai demorar", reforçou ele, em outro momento.

Os comentários de Bolsonaro ocorreram antes de a Petrobrás ter anunciado a elevação dos preços do diesel em cerca de 25% em suas refinarias, enquanto os valores da gasolina deverão subir quase 19%, na esteira da alta nas cotações do petróleo no mercado internacional em função da guerra na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE