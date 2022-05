Valor médio da cesta básica aumenta até 28% no Brasil

Apoie o 247

247 - O valor médio da cesta de consumo básica de alimentos nos últimos 6 meses foi diferente entre as capitais, variando de 9,1% em Manaus até 28,3% em Salvador (BA). O preço médio da cesta básica também subiu em outras capitais - Belo Horizonte (23,7%), Rio de Janeiro (19,1%), São Paulo (16,8%), Curitiba (14%), Fortaleza (14%) e Brasília (13%). Os dados foram divulgados pela plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE.

Em abril, o valor médio da cesta aumentou em relação ao mês anterior em todas as oito capitais analisadas mensalmente, com aumentos recordes, que variaram de 5% a 10,7%.

As maiores altas foram registradas em Curitiba (10,7%), Belo Horizonte (9,6%) e São Paulo (7,8%), em relação aos valores de março/22. As capitais Manaus e Fortaleza apresentaram as menores altas, com 5,0% e 5,1%, respectivamente, ainda assim bem significativas, considerando que a variação se refere ao período de apenas um mês.

A cesta mais cara foi a do Rio de Janeiro (R$ 884,97), seguida pelas de São Paulo (R$ 867,41) e Fortaleza (R$ 766,50). Por outro lado, as capitais Belo Horizonte (R$ 615,96), Manaus (R$ 648,75) e Brasília (R$ 693,98) registraram os menores valores.

Também no mês passado, dos 18 produtos da cesta básica, 13 apresentaram aumento de preço em todas as capitais. Os únicos itens que apresentaram comportamento de queda no preço em algumas das capitais foram as carnes bovinas e suínas.

Quando se considera a cesta de consumo ampliada, que inclui bebidas e produtos de higiene e limpeza, além de alimentos, houve um aumento no valor médio em todas as oito capitais analisadas, repetindo o comportamento da cesta básica. As capitais que apresentaram valores mais altos da cesta ampliada foram Rio de Janeiro (R$ 1.818,00) e São Paulo (R$ 1.798,66). As maiores altas no valor da cesta ampliada foram registradas em Belo Horizonte (12,6%) e Curitiba (7,7%).

Na cesta ampliada, destaca-se a elevação de preços de praticamente todos os produtos em todas as capitais. Dos 33 produtos da cesta ampliada, 27 tiveram aumento de preço em todas as cidades. Ou seja, se considerarmos todos os produtos das cestas básica e ampliada, dos 51 itens pesquisados, 40 aumentaram de preço em todas as capitais, e os demais apresentaram aumento na maioria delas.

