Valor médio do litro de gasolina subiu 32,9% no Brasil desde o início da pandemia. Veja lista por UF

Metrópoles - Desde março do ano passado, começo da pandemia de Covid-19 no país, o preço do litro da gasolina disparou nos postos de combustíveis. O aumento em agosto deste ano fez o valor do litro ficar 32,9% acima do registrado em março de 2020. O preço médio de revenda no país subiu de R$ 4,46 para R$ 5,93.

O Distrito Federal registrou o maior aumento e ficou acima da média nacional, com reajuste de 34% no período. Na capital federal, o preço médio de revenda da gasolina nos postos saltou de R$ 4,77 para R$ 6,40 o litro.

Nessa segunda-feira, em um evento de comemoração dos mil dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para discutir a alta no preço da gasolina. Segundo o chefe do Executivo federal, foram debatidas medidas para diminuir o valor dos combustíveis “na ponta da linha”, isto é, para os consumidores.

Leia a íntegra no Metrópoles.

