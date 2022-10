'Vamos garantir o Bolsa Família de R$ 600 e aumento do salário mínimo todo ano', promete Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) realizou nesta quinta-feira (20) uma caminhada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e prometeu reimplementar no país o Bolsa Família, reajustado para R$ 600.

Ele também garantiu que seu governo dará aumento real do salário mínimo todo ano. O ex-presidente fez diversas sinalizações econômicas ao público que o assistia. "Nossa volta à Presidência da República é para a gente garantir a vocês que, primeiro, a gente vai fazer um esforço muito grande para que a gente possa gerar emprego decente para homens e mulheres nesse país. Segundo: a gente vai acabar com a fome nesse país, porque todo mundo tem que ter o direito de tomar café, almoçar e jantar todo santo dia. Terceiro: a gente vai voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida para garantir moradia para as famílias mais pobres nesse país. Quarto: a gente vai acabar de uma vez por todas com a exploração sexual de menores nesse país. Quinto: a gente vai garantir a regulação da lei que garante que mulher e homem, se fizerem o mesmo serviço, têm que ganhar o mesmo salário. Está na Constituição mas não foi regulamentado. Nós vamos voltar a reunir o movimento sindical, o governo e os empresários para a gente regulamentar, outra vez, os direitos dos trabalhadores brasileiros, que foram jogados no lixo depois do golpe da presidenta Dilma. Sexto: a gente sabe o que cada homem e cada mulher quer. No fundo no fundo, a gente deseja ter uma casinha, um e emprego, criar nossos filhos com educação de qualidade, a gente quer ter o direito de ganhar um salário decente e viver bem".

"Nós vamos fazer um reajuste do Bolsa Família e vamos garantir para cada pessoa R$ 600 mais R$ 150 por cada filho até seis anos. O salário mínimo terá aumento todo ano. Quando fui presidente, o salário mínimo aumentou 74%, e agora faz quatro anos que não aumenta. Faz quatro anos que não aumenta a merenda escolar, completou.

Lula afirmou que planeja, se eleito, se reunir com governadores e prefeitos no início de seu mandato para estabelecer as prioridades do país. "Dia 1 tomo posse, dia 7 quero fazer uma reunião com os governadores para a gente estabelecer as políticas de prioridade para cada estado. Depois me reunir com os prefeitos, para reunir a prioridade de cada prefeitura".

Ele ainda comentou a rede de fake news de Jair Bolsonaro (PL), que precisa ser superada para que possa se eleger. "Para eu voltar a presidir esse país, é preciso desmontar todas as mentiras que o nosso adversário está contando na televisão e nas redes sociais". Mais cedo, em entrevista coletiva, Lula falou mais sobre as mentiras bolsonaristas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.