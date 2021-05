Varejistas britânicos e europeus ameaçam boicote ao Brasil por desmatamento na Amazônia

Redes supermercadistas e produtores de alimentos britânicos e europeus alegam que projeto de projeto de lei de regularização fundiária em tramitação no Congresso representa "ameaças potencialmente ainda maiores para a Amazônia do que antes” edit

247 - Redes supermercadistas e produtores de alimentos britânicos e europeus sinalizaram, por meio de uma carta aberta, que podem boicotar produtos brasileiros em função de um projeto de lei de regularização fundiária em tramitação no Congresso Nacional. Segundo as redes alimentícias, caso seja aprovado, o projeto poderá levar a um aumento no desmatamento da Amazônia.

Segundo reportagem da agência de notícias AFP, os 38 signatários do documento consideram "extremamente preocupante” a apresentação do projeto de lei 510/21 em função das” ameaças potencialmente ainda maiores para a Amazônia do que antes”. No ano passado, as empresa já haviam se posicionado de forma contrária a um projeto semelhante que havia sido apresentado pelo governo Jair Bolsonaro.

No dia 28 de março, após pressão de ambientalistas e de empresários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), retirou o projeto da pauta alegando que o assunto precisa ser discutido com profundidade antes de ser votado pela Casa.

Entres as empresas que assinam o documento estão grandes redes varejistas como a britânica Marks & Spencer, a alemã Aldi, além de empresas alimentícias como National Pig Association, e grupos gestores de investimentos.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.