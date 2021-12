Varejo encolhe em outubro, na terceira queda consecutiva

Vendas no varejo brasileiro caíram 0,1% em outubro ante setembro e o setor encontra-se 6,4% abaixo do patamar recorde, alcançado em outubro de 2020 edit

Reuters -As vendas no varejo brasileiro caíram 0,1% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, resultado bem abaixo do esperado e que representa o terceiro declínio numérico seguido, ainda sob impacto da inflação.

Sobre outubro de 2020, a queda foi de 7,1%, terceiro recuo consecutivo.

A expectativa era de alta de 0,8% na base mensal e queda de 5,6% na comparação anual, conforme pesquisa da Reuters.

Com isso, o varejo encontra-se 6,4% abaixo do patamar recorde, alcançado em outubro de 2020. Tanto no ano quanto em 12 meses o setor acumula ganho de 2,6%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do IBGE.

Cinco das oito atividades acompanhadas registraram perdas, com Livros, jornais, revistas e papelaria (-1,1%) na lanterna. Segundo o IBGE, o impacto da inflação pode ser observado sobretudo nas atividades de Combustíveis e lubrificantes, Hiper e supermercados e Tecidos, vestuário e calçados.

"A inflação continua exercendo impacto nos indicadores, uma vez que a variação de receita nominal de vendas do varejo é positiva, na passagem de setembro para outubro, em 0,7%", disse o IBGE em nota.

Na comparação anual, todas as oito atividades pesquisadas recuaram, com destaque negativo para Móveis e eletrodomésticos, em que a atividade despencou 22,1%.

Considerando o varejo ampliado --que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção--, o volume de vendas recuou 0,9% ante setembro e 7,1% frente a outubro de 2020. No ano, o varejo ampliado acumula alta de 6,3% e, em 12 meses, as vendas subiram 5,7%.

