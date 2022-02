Vazamento de dados do Credit Suisse revela fortuna de mais de US$ 100 bilhões em nome de traficantes, políticos e espiões

Clientes com origens e fontes de receita diversas em mais de 30 mil contas secretas reforçam incoerência do sistema bancário suíço edit

247 - Em um escândalo sem precedentes, o Credit Suisse teve revelada por um consórcio de jornalistas do mundo todo uma fortuna de mais de US$ 100 bilhões em nome de personalidades suspeitas, como traficantes, políticos corruptos, torturadores, espiões e até representantes do Vaticano de diferentes nacionalidades e com diversas fontes de receitas.

A publicação dos nomes aconteceu neste domingo (20) pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sob o comando do jornal alemão Süddeutsche Zeitung. 160 jornalistas de 48 meios de comunicação analisaram os dados nos últimos meses, noticiou o jornalista Jamil Chade, em sua coluna no UOL.

O vazamento “expõe a incoerência do sistema bancário suíço e aumenta a pressão para que um ponto final seja dado ao uso das instituições do país europeu para a lavagem de dinheiro”, escreve Jamil Chade. O Credit Suisse é um dos maiores bancos do mundo, com ativos de US$ 1,5 trilhão.

“Nos dados obtidos pelos jornalistas, são mais de 30 mil contas secretas, incluindo o chefe da espionagem do Iemen, acusado de tortura, filhos de ditadores, traficantes de seres humanos, políticos corruptos e funcionários públicos acusados de desviar milhões de dólares da receita do petróleo venezuelano”, descreve o jornalista. Há ainda autoridades ligadas aos governos de Angola e Quênia.

O banco respondeu às alegações indicando que gestão de risco estava “no centro” de sua ação. “Embora se recusasse a discutir clientes individuais, o banco disse que eles eram "predominantemente históricos" e que uma "maioria esmagadora" de contas problemáticas identificadas por jornalistas "estão hoje fechadas ou estavam em processo de fechamento antes do recebimento das consultas da imprensa".

